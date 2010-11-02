Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:14

Мизантрóп написав: lamal написав: там в пакете по 30000грн через банкомат выводить можно по каждой карте ? или сумарно ? там в пакете по 30000грн через банкомат выводить можно по каждой карте ? или сумарно ? вроде как по каждой,но хамон же нужен как кредитный,а пакетка,чтоб его гасить красиво секунда в секунду внутрибанком ну и для самых разных задач и троп вроде как по каждой,но хамон же нужен как кредитный,а пакетка,чтоб его гасить красиво секунда в секунду внутрибанком ну и для самых разных задач и троп

Я так понимаю, вопрос был вообще не про хамон, а про две дебетовки в белом пакете. Два отдельных счётчика по ним в Sense намекают, что и там тоже по каждой. Вот насчёт двух бесплатных снятий в отделении дело тёмное дают ли два по каждой карте. Sense это не показывает.А для хамона вообще раздела с этими счётчиками нет. Нефиг клиенту просто так знать сколько ему ещё до границы, с которой начнут грабить.Что хамон нужен, как кредитный, спору нет. Особенно, когда на нём кредитный лимит 0, как мне вчера подтвердили на пересмотре