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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:12
Striker написав:
невнимательный юзер может подумать
ну а ладошка нашоо
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:14
Мизантрóп написав: lamal написав:
там в пакете по 30000грн через банкомат выводить можно по каждой карте ? или сумарно ?
вроде как по каждой,но хамон же нужен как кредитный,а пакетка,чтоб его гасить красиво секунда в секунду внутрибанком ну и для самых разных задач и троп
Я так понимаю, вопрос был вообще не про хамон, а про две дебетовки в белом пакете. Два отдельных счётчика по ним в Sense намекают, что и там тоже по каждой. Вот насчёт двух бесплатных снятий в отделении дело тёмное дают ли два по каждой карте. Sense это не показывает.
А для хамона вообще раздела с этими счётчиками нет. Нефиг клиенту просто так знать сколько ему ещё до границы, с которой начнут грабить.
Что хамон нужен, как кредитный, спору нет. Особенно, когда на нём кредитный лимит 0, как мне вчера подтвердили на пересмотре
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moveton
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:15
Amethyst написав:mephala
, мож переустановить апликуху?
и что переустановка апликухи должна вылечить?
переустановка апликухи может помочь если есть проблема взаимодействия апликухи с другим софтом или железом на смарте. а это внутренняя проблема как бы.
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mephala
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:18
mephala
Не знаю, что там у вас за внутренняя проблема, но у меня в Sense всё чётко и цифры льготного периода по двум кредиткам идентичны МАБ.
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:24
Alfa_Bank написав:
2)Правильно зрозумів, якщо погасити мінімальний платіж, то зникає інформація про суму для пільгового періоду?
я тихо офигеваю. как ИТ у вас вообще проблемы решает? ставит ситуативную заплатку не устраняя корень проблемы и нигде не документируя ничего?
эта проблема еще на мобайле была и там ее были устранили.
хотите сказать что тут она опять вылезла? т.е. на мобайле не устранили корень проблемы а чисто костыль подставили и нигде не записали о существующей проблеме! и на новой апликухе опять вылезла старая проблема так как ее не устранили?
а когда устраните на сэнсе снова костылем то потом в случае новой приложухи - старые проблемы?
ЗЫ
на мобайле у меня кстати показывает сейчас задолженность льготного периода в отличие от хваленого сэнса
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mephala
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:24
Alfa_Bank написав:
1)Так все правильно, дату малює додаток спеціально на кілька днів раніше, щоб сума встигала зараховуватись на рахунок. Бо поки не всі операції у нас проходять в режимі он-лайн.
2)Правильно зрозумів, якщо погасити мінімальний платіж, то зникає інформація про суму для пільгового періоду?
1. Ой, всё.
2. Та я его (ОМП) вообще никогда не погашаю, кэшбэк то выводится на пакетку White, а так вроде всегда пишет, что ОМП внесён (может погашение рассрочек как-то засчитывается, хз). Но задолженность всегда пропадает, когда наступает дата типапогашения на несколько дней раньше.
Amethyst написав:
ну а ладошка нашоо
Это у Вас ладошка, а у некоторых копыта.
Востаннє редагувалось Striker
в П'ят 08 жов, 2021 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:25
Vorlon написав:mephala
Не знаю, что там у вас за внутренняя проблема, но у меня в Sense всё чётко и цифры льготного периода по двум кредиткам идентичны МАБ.
я за вас рад. а у меня вот так.
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mephala
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:54
Striker написав:
а так вроде всегда пишет, что ОМП внесён (может погашение рассрочек как-то засчитывается, хз).
да. в случае принудительного гашения рассрочки вернувшиеся деньги на карту система почему то расценивает как гашение ОМП. но на размер задолженности расчетного периода никак не влияет. во всяком случае так раньше офпред поясняла.
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mephala
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:42
mephala написав:
как ИТ у вас вообще проблемы решает? ставит ситуативную заплатку не устраняя корень проблемы и нигде не документируя ничего?
А где иначе? И где не Agile?
Востаннє редагувалось newbie
в П'ят 08 жов, 2021 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:50
Striker написав:
Разводилово, а не забота)
А для чего МП? Именно для первого. И чтоб кардеры без работы не остались. Которые сейчас все переквалифицировались во взломщиков МП. Мафия непобедима
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