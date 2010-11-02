Подтверждаю.
Еще за день до РД все суммы по задолженности отображаются в Сенсе, Мобайле, МАБе.
Но за день до РД остаток суммы в грейсе заменяется на текущую задолженность под РКО. Шо актуально только для Эко и Коннекта.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:11
Подтверждаю.
Еще за день до РД все суммы по задолженности отображаются в Сенсе, Мобайле, МАБе.
Но за день до РД остаток суммы в грейсе заменяется на текущую задолженность под РКО. Шо актуально только для Эко и Коннекта.
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