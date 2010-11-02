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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9902990399049905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:11

  Vorlon написав:mephala
Не знаю, что там у вас за внутренняя проблема, но у меня в Sense всё чётко и цифры льготного периода по двум кредиткам идентичны МАБ.

Подтверждаю.
Еще за день до РД все суммы по задолженности отображаются в Сенсе, Мобайле, МАБе.
Но за день до РД остаток суммы в грейсе заменяется на текущую задолженность под РКО. Шо актуально только для Эко и Коннекта.
Amethyst
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Повідомлень: 997
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:37

Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
Amethyst
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Повідомлень: 997
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:09

  Amethyst написав:Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.

за метро вроде насыпали уже
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:30

  lamal написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.

за метро вроде насыпали уже

вроде ?
мне нет :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:57

  Kalgan написав:
  lamal написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.

за метро вроде насыпали уже

вроде ?
мне нет :|

уже и сенсационные насыпали ..))
lamal
 
Повідомлень: 71
З нами з: 11.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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