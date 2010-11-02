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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:11
Vorlon написав:mephala
Не знаю, что там у вас за внутренняя проблема, но у меня в Sense всё чётко и цифры льготного периода по двум кредиткам идентичны МАБ.
Подтверждаю.
Еще за день до РД все суммы по задолженности отображаются в Сенсе, Мобайле, МАБе.
Но за день до РД остаток суммы в грейсе заменяется
на текущую задолженность под РКО. Шо актуально только для Эко и Коннекта.
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:37
Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:09
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
за метро вроде насыпали уже
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lamal
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:30
lamal написав:
за метро
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
вроде насыпали уже
вроде ?
мне нет
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Kalgan
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:57
Kalgan написав: lamal написав:
за метро
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
вроде насыпали уже
вроде ?
мне нет
уже и сенсационные насыпали ..))
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lamal
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:17
lamal написав:
уже и сенсационные насыпали ..))
есть, все четенько. Новому клиенту удобно прокачивать скилы - месяц-второй и в дамках
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Ромасик
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:21
Зачисление бонусов согласно акции "Сенсаценный бонус".
Вопрос- Сенсаценный это что? Может Сенса_ценный?
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Water
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:23
Water написав:
Зачисление бонусов согласно акции "Сенсаценный
бонус".
Вопрос- Сенсаценный это что? Может Сенса_ценный?
может, главное что 500
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Ромасик
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:30
lamal написав: Amethyst написав:Alfa_Bank
, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
за метро вроде насыпали уже
Наоборот, за метро нет, сенсацийный пришел.
Или... у них общий лимит?
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wig
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:41
А есть такие, кому не пришёл сенсационный бонус? В моей семье двоим старым клиентам пришёл, а двоим (один старый клиент, один новый) не пришёл.
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Oktawa
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