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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:43
Re: Альфа-Банк
Панове, а було в когось, що при переказі на картку Альфи з іншої картки в Сенсі вісвічувалося - "помилка, неуспішний переказ", а гроші таки зараховувалися? Просто хвилююся, що через такий глюк можуть не зарахувати в лічільник суми переказів для отримання сенобонуса.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:31
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:34
Re: Альфа-Банк
Рано були метро, зараз сенсація. Порядок
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