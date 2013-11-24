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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9904990599069907>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:43

Re: Альфа-Банк

Панове, а було в когось, що при переказі на картку Альфи з іншої картки в Сенсі вісвічувалося - "помилка, неуспішний переказ", а гроші таки зараховувалися? Просто хвилююся, що через такий глюк можуть не зарахувати в лічільник суми переказів для отримання сенобонуса.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:31

  lamal написав:уже и сенсационные насыпали ..))

Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:34

Re: Альфа-Банк

Рано були метро, зараз сенсація. Порядок
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:38

  wig написав:
  lamal написав:
  Amethyst написав:Alfa_Bank, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.

за метро вроде насыпали уже

Наоборот, за метро нет, сенсацийный пришел.
Или... у них общий лимит?

пришли отдельно две партии орехов , сперва за метро , потом сенсационные
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:39

  moveton написав:
  lamal написав:уже и сенсационные насыпали ..))

Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.

если не добавят , надо писать в поддержку , чтоб досыпали ...
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:51

Мені недосипали за переказ 15к на хамелеон (прийшло лише 350 за перекази на вайт).
Також перенесли 30к ліміта з ред на хамон, але якось криво - із хамона 30к власних зникло, а на ред з'явилося 28к з копійками.
додано: баланси виправились.
Востаннє редагувалось Чорний Ворон в П'ят 08 жов, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:54

  lamal написав:
  moveton написав:Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.

если не добавят , надо писать в поддержку , чтоб досыпали ...

Та да, буду кого-то тормошить. Судя по сумме, начислили за пополнение белой, а хамон проигнорировали. Акция такая акция...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:15

  Чорний Ворон написав:Також перенесли 30к ліміта з ред на хамон

Тоже перенесли 7.5к с Red Cash на Cameleon по моей заявке, теперь по 30к на двух учётках. Проверяйте у себя, кто подавал заявку на перенос лимита на Cameleon.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:29

Re: Альфа-Банк

Банк чудит.
В смс указал на списание нужную мне сумму

Зображення

а фактически списал больше

Зображення

Ответ поддержки создал у меня когнитивный диссонанс. И, да, не поверили фото СМС.

Зображення

И орехов за пополнение дебетного Хамелеона не насыпали. :evil:
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43

Alfa_Bank
хотел узнать, сегодня вручили мне фаната таки)
но категорий так и осталось 2/3, это до конца месяца так будет?
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