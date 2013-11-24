Альфа-Банк
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:43
Панове, а було в когось, що при переказі на картку Альфи з іншої картки в Сенсі вісвічувалося - "помилка, неуспішний переказ", а гроші таки зараховувалися? Просто хвилююся, що через такий глюк можуть не зарахувати в лічільник суми переказів для отримання сенобонуса.
1finanсier
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:31
lamal написав:
уже и сенсационные насыпали ..))
Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.
moveton
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:34
Рано були метро, зараз сенсація. Порядок
chipmunk
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:38
wig написав: lamal написав: Amethyst написав: Alfa_Bank
, а де Сенсаційні орехи? Или Алка решила их 11го выплатить?
Харе жмотитЬся! Дайте гульнуть на выходных.
за метро вроде насыпали уже
Наоборот, за метро нет, сенсацийный пришел.
Или... у них общий лимит?
пришли отдельно две партии орехов , сперва за метро , потом сенсационные
lamal
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:39
moveton написав: lamal написав:
уже и сенсационные насыпали ..))
Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.
если не добавят , надо писать в поддержку , чтоб досыпали ...
lamal
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:51
Мені недосипали за переказ 15к на хамелеон (прийшло лише 350 за перекази на вайт).
Також перенесли 30к ліміта з ред на хамон, але якось криво - із хамона 30к власних зникло, а на ред з'явилося 28к з копійками. додано: баланси виправились.
Востаннє редагувалось
Чорний Ворон
в П'ят 08 жов, 2021 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Чорний Ворон
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:54
lamal написав: moveton написав:
Как-то их слабенько насыпали. У меня при сумме переводов сильно за 50к бонус получился ровно 30 грн. Надеюсь, до понедельника ещё добавят.
если не добавят , надо писать в поддержку , чтоб досыпали ...
Та да, буду кого-то тормошить. Судя по сумме, начислили за пополнение белой, а хамон проигнорировали. Акция такая акция...
moveton
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:15
Чорний Ворон написав:
Також перенесли 30к ліміта з ред на хамон
Тоже перенесли 7.5к с Red Cash на Cameleon по моей заявке, теперь по 30к на двух учётках. Проверяйте у себя, кто подавал заявку на перенос лимита на Cameleon.
Striker
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:29
Банк чудит.
В смс указал на списание нужную мне сумму
а фактически списал больше
Ответ поддержки создал у меня когнитивный диссонанс. И, да, не поверили фото СМС.
И орехов за пополнение дебетного Хамелеона не насыпали.
kulikrom
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:43
Alfa_Bank хотел узнать, сегодня вручили мне фаната таки) но категорий так и осталось 2/3, это до конца месяца так будет?
Starter
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