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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57
Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:59
Орехи за попление Хамелеона
Alfa_Bank
Добрый день! Когда выплатят орехи за пополнение Хамелеона через Сенс? Пришло сообщение в Вайбер, что все выплатили, но по факту есть орехи только за пополнение белой карты.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:00
Re: Альфа-Банк
Vorlon, из того, что точно известно.
Есть карта "ящера" с лимитом 5к грн. Кредитный лимит не задели, следили по проводкам в МАБ. 500 орешков успешно зачислили
В чате хейтеров одному пользователю не начислили из-за того, что при проводки операции через DCC зашёл в использование кредитного лимита на пару грн.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05
MASolomko
Так я как раз хочу использовать появившийся кредитный лимит, но непонятно до конца - можно или нет. Вроде бы писали, что если пополнять пакетную карту, то всё равно - используется кредит на Хамелеоне или нет. Вот хочется подтверждения
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