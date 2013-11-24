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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9904990599069907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:45

Starter так, нові категорії ви зможете обрати лише з 1 листопада.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57

Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:59

Орехи за попление Хамелеона

Alfa_Bank

Добрый день! Когда выплатят орехи за пополнение Хамелеона через Сенс? Пришло сообщение в Вайбер, что все выплатили, но по факту есть орехи только за пополнение белой карты.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:00

Re: Альфа-Банк

Vorlon, из того, что точно известно.

Есть карта "ящера" с лимитом 5к грн. Кредитный лимит не задели, следили по проводкам в МАБ. 500 орешков успешно зачислили :)

В чате хейтеров одному пользователю не начислили из-за того, что при проводки операции через DCC зашёл в использование кредитного лимита на пару грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05

  Vorlon написав:Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?

Подтверждаю.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05

MASolomko
Так я как раз хочу использовать появившийся кредитный лимит, но непонятно до конца - можно или нет. Вроде бы писали, что если пополнять пакетную карту, то всё равно - используется кредит на Хамелеоне или нет. Вот хочется подтверждения :roll:
Vorlon
 
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