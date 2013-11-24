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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9905990699079908>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:45

Starter так, нові категорії ви зможете обрати лише з 1 листопада.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57

Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:59

Орехи за попление Хамелеона

Alfa_Bank

Добрый день! Когда выплатят орехи за пополнение Хамелеона через Сенс? Пришло сообщение в Вайбер, что все выплатили, но по факту есть орехи только за пополнение белой карты.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:00

Re: Альфа-Банк

Vorlon, из того, что точно известно.

Есть карта "ящера" с лимитом 5к грн. Кредитный лимит не задели, следили по проводкам в МАБ. 500 орешков успешно зачислили :)

В чате хейтеров одному пользователю не начислили из-за того, что при проводки операции через DCC зашёл в использование кредитного лимита на пару грн.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05

  Vorlon написав:Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?

Подтверждаю.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05

MASolomko
Так я как раз хочу использовать появившийся кредитный лимит, но непонятно до конца - можно или нет. Вроде бы писали, что если пополнять пакетную карту, то всё равно - используется кредит на Хамелеоне или нет. Вот хочется подтверждения :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:12

Re: Альфа-Банк

Vorlon, кредитный лимит для Сенсационного бонуса на "ящере" нельзя трогать, если ты через приложение Sense или по ссылке функции сбора денег пополняешь именно неё.

Если же ты пополняешь пакетную карту через аналогичные каналы, то использование кредитных средств на "ящере" не играет роли.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:15

а орехи еще на октябрь продлили?

что-то пробовал загуглить ящер карту - не могу ее найти) сайт банки виснет, если с главной начинать, лол
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:30

  Striker написав:
  Vorlon написав:Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?

Подтверждаю.

Тоже.Пакетка к хамону must have
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:Тоже.Пакетка к хамону must have

а что в пакетке такого хорошего?

пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)
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