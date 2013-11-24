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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57
Кто-то может подтвердить, что использовал в прошлом месяце кредит на Хамелеоне и получил 500 бонусных орехов за пополнение пакетной карты?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:59
Орехи за попление Хамелеона
Alfa_Bank
Добрый день! Когда выплатят орехи за пополнение Хамелеона через Сенс? Пришло сообщение в Вайбер, что все выплатили, но по факту есть орехи только за пополнение белой карты.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:00
Re: Альфа-Банк
Vorlon, из того, что точно известно.
Есть карта "ящера" с лимитом 5к грн. Кредитный лимит не задели, следили по проводкам в МАБ. 500 орешков успешно зачислили
В чате хейтеров одному пользователю не начислили из-за того, что при проводки операции через DCC зашёл в использование кредитного лимита на пару грн.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05
MASolomko
Так я как раз хочу использовать появившийся кредитный лимит, но непонятно до конца - можно или нет. Вроде бы писали, что если пополнять пакетную карту, то всё равно - используется кредит на Хамелеоне или нет. Вот хочется подтверждения
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:12
Re: Альфа-Банк
Vorlon, кредитный лимит для Сенсационного бонуса на "ящере" нельзя трогать, если ты через приложение Sense или по ссылке функции сбора денег пополняешь именно неё.
Если же ты пополняешь пакетную карту через аналогичные каналы, то использование кредитных средств на "ящере" не играет роли.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:15
а орехи еще на октябрь продлили?
что-то пробовал загуглить ящер карту - не могу ее найти) сайт банки виснет, если с главной начинать, лол
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:30
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:39
Re: Альфа-Банк
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