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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9905990699079908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:50

  Starter написав:а что в пакетке такого хорошего?

пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)

С Моно платное снятие в банкоматах. А так:
  Striker написав:- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП);
- если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка;
- юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon;
- для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае;
- потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.

+ вывод кэшбэка на пакетку.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:02

  Starter написав:
  Мизантрóп написав:Тоже.Пакетка к хамону must have

а что в пакетке такого хорошего?

пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)

жевано,пережевано тут уже,главное ТО нема и актуально сейчас еще
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:02

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:+ вывод кэшбэка на пакетку.

я наличку никогда не снимаю, тут не шибко ориентируюсь, остальное вроде у моно все из коробки есть, без каких-то допов.

а зачем ее именно сюда выводить, на ящера нельзя что-ли? или есть камни подводные?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:04

  Starter написав:
  Striker написав:+ вывод кэшбэка на пакетку.

я наличку никогда не снимаю, тут не шибко ориентируюсь, остальное вроде у моно все из коробки есть, без каких-то допов.

а зачем ее именно сюда выводить, на ящера нельзя что-ли? или есть камни подводные?

так если ящер в долгах,зачем их так рано гасить? Снова пакетка в нагоди :lol: а с неё уже айда по банкам...
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:04

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:жевано,пережевано тут уже,главное ТО нема и актуально сейчас еще

ну с учетом захода предыдущих 50т как-бы сложно в ТО попасть)

или вы по крупному свинорылите, сразу выводя деньги обратно?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:06

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:так если ящер в долгах,зачем их так рано гасить? Снова пакетка в нагоди а с неё уже айда по банкам...

а врубился) правда думаю несчастных 400грн особой погоды не сделают, но возможно вы каждую копейку учитываете)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:17

  Starter написав:
  Мизантрóп написав:жевано,пережевано тут уже,главное ТО нема и актуально сейчас еще

ну с учетом захода предыдущих 50т как-бы сложно в ТО попасть)

или вы по крупному свинорылите, сразу выводя деньги обратно?

или день отлеживать.Но деньги должны работать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:24

Re: Альфа-Банк

Starter написав:
  Мизантрóп написав:Тоже.Пакетка к хамону must have

а что в пакетке такого хорошего?

пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)


У Альфы тоже бывают хорошие категории, а особенно хорошо то, что их до 7, а по кредиткам периодически акции щедрости в виде бесплатных рассрочек. Потому вопрос не моно или альфа, а И моно, и альфа, причём и пакетка и кредитка/ки. И не только эти, само собой
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:35

Не кидайтесь тапками. Легкая рассрочка (та которая бесплатная) на 6 месяцев еще рабатает? На могу найти офиц. условий.
novichok
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