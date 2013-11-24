пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)
С Моно платное снятие в банкоматах. А так:
Striker написав:- можно использовать как транзитку (p2p, СЭП); - если нужно быстро снять немного нала, просто потянул с Коко дебетки и снял в любом банкомате, при этом на Визе Коко ещё капают % 2 дня, пока не наступит проводка; - юзается для получения сенсационных орехов при используемой кредитке Cameleon; - для обмена валют на вторую пакетку в USD или на Fast card в EUR в моём случае; - потянул в четверг с Коко дебет на пакетку и закинул сразу на Сбер, % капают и тут, и там до понедельника. В понедельник вернул назад бесплатным СЭПом по шаблону.
пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)
жевано,пережевано тут уже,главное ТО нема и актуально сейчас еще
пользуюсь моно в основном, привык уже к удобствам не во дворе) у альфы что-то все на каких-то костылях, хошь виртуалку - делай какие-то пакетки условно-бесплатные. просто карт много за всеми лениво следить)
У Альфы тоже бывают хорошие категории, а особенно хорошо то, что их до 7, а по кредиткам периодически акции щедрости в виде бесплатных рассрочек. Потому вопрос не моно или альфа, а И моно, и альфа, причём и пакетка и кредитка/ки. И не только эти, само собой