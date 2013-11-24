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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:47
vpchelko написав:
Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?
так уже всем выплатили
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Shaman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:49
Shaman написав:
так уже всем выплатили
Мне нет, пополнял в 20 сентября через сенс, кредитные не трогал на хамелионе.
Опять через поддержку придется выбивать?
Востаннє редагувалось vpchelko
в П'ят 08 жов, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:50
vpchelko написав: Shaman написав:
так уже всем выплатили
Мне нет, пополнял в середине сентября через сенс, кредитные не трогал на хамелионе.
Опять через поддержку придется выбивать?
чуть раньше отписывались, что большинство получили.
пополняли Хамон или пакетку? может в теховер попали на Хамоне?
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Shaman
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:55
Shaman написав:
чуть раньше отписывались, что большинство получили.
пополняли Хамон или пакетку? может в теховер попали на Хамоне?
Недолжно было быть теховера, пополнял Хамелион - через приложение сенс 50тыс 20 сентября, 28-29 сентября дернул с нее часть своих - гасил кредитки других банков, ну и все.
Это все операции, 30 сентября даже капнули % на остаток, еще пополнил на 50тыс 4 октября... еще 7го дергал на другие карты, но по промежуткам между операциям с запасом, чтобы не парится о ТО...
Спрашиваю в чате сенса, не забыли ли они про меня.
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:26
vpchelko написав:
Спрашиваю в чате сенса, не забыли ли они про меня.
Про всех можно спрашивать. Похоже, что от пополнения на хамон не получил никто. Другой вопрос, что может таких, кто ожидал сенсационный бонус от хамона, а не от пакетной дебетки, и меньшинство.
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moveton
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:31
moveton написав: vpchelko написав:
Спрашиваю в чате сенса, не забыли ли они про меня.
Про всех можно спрашивать. Похоже, что от пополнения на хамон не получил никто. Другой вопрос, что может таких, кто ожидал сенсационный бонус от хамона, а не от пакетной дебетки, и меньшинство.
У меня в первую очередь бонус с Хамоном ассоциировался, вот и пополнял его. 28минут игнора...
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:50
mephala написав:
на мобайле у меня кстати показывает сейчас задолженность льготного периода в отличие от хваленого сэнса
У меня ситуация похожая немного. РД 8 числа. Весь месяц сенс писал , что погасить надо до 6, не рекомендовал , как ранее. Сумма для погашения была правильная. 6 числа сумма пропала из сенса. 7 погасил сумму по смс после предыдущей рд с небольшим плюсом. Через пару часов написало, что задолженности нет в сенсе. А 8 утром уже в сенсе и МАБе висит долг 200,15 , а в мобайле по прежнему задолженности нет. Так что контрольные смс надо бережно хранить до следующей РД.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:56
moveton написав: vpchelko написав:
Спрашиваю в чате сенса, не забыли ли они про меня.
Про всех можно спрашивать. Похоже, что от пополнения на хамон не получил никто. Другой вопрос, что может таких, кто ожидал сенсационный бонус от хамона, а не от пакетной дебетки, и меньшинство.
Мне зашли бонусы за пополнение хамона.
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