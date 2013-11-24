Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:50

mephala написав: на мобайле у меня кстати показывает сейчас задолженность льготного периода в отличие от хваленого сэнса на мобайле у меня кстати показывает сейчас задолженность льготного периода в отличие от хваленого сэнса

У меня ситуация похожая немного. РД 8 числа. Весь месяц сенс писал , что погасить надо до 6, не рекомендовал , как ранее. Сумма для погашения была правильная. 6 числа сумма пропала из сенса. 7 погасил сумму по смс после предыдущей рд с небольшим плюсом. Через пару часов написало, что задолженности нет в сенсе. А 8 утром уже в сенсе и МАБе висит долг 200,15 , а в мобайле по прежнему задолженности нет. Так что контрольные смс надо бережно хранить до следующей РД.