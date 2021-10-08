RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9907990899099910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:01

  vpchelko написав:Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?

До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає :?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11004
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9907990899099910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergise і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 833, 834, 835
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8348 2020299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 23:28
klug
Юнекс Банк 1 ... 292, 293, 294
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2930 232431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 22:40
SILVER_UA
Полтава-банк 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Пон 13 гру, 2004 19:38
62 69963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 07:03
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99091)
09.10.2021 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.