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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:01
vpchelko написав:
Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?
До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає
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