До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:01
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:28
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:31
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:04
Re: Альфа-Банк
Камрады подскажите. Сенсацийный бонус, как я понял по Хамелеону до 31.10.2021. А по пакеткам уже всё?
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:14
Період акції: 10.06.2021 р. по 31.10.2021 р. включно.
Учасники акції: держателі картки «Caméléon» та держателі платіжних карток у валюті гривня в рамках пакетів послуг "White", "Black", "Graphite", "Ultra", "Comfort", "Platinum Black", "Platinum Black+" та карток "Zero", крім карток співробітників банку.
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:41
Re: Альфа-Банк
Как и поддержка банка на этом форуме. Кому-то отвечают, кому-то нет.
А, ти можеш!?.
На красном писали, что оформившим в сентябре начислять немного позже... Моим знакомым, которые оформили "ящера" в конце сентября, начислили всё до копейки. Ссылка для сбора денег рулит
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