До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:01
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:28
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:31
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:04
Re: Альфа-Банк
Камрады подскажите. Сенсацийный бонус, как я понял по Хамелеону до 31.10.2021. А по пакеткам уже всё?
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:14
Період акції: 10.06.2021 р. по 31.10.2021 р. включно.
Учасники акції: держателі картки «Caméléon» та держателі платіжних карток у валюті гривня в рамках пакетів послуг "White", "Black", "Graphite", "Ultra", "Comfort", "Platinum Black", "Platinum Black+" та карток "Zero", крім карток співробітників банку.
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:41
Re: Альфа-Банк
Как и поддержка банка на этом форуме. Кому-то отвечают, кому-то нет.
А, ти можеш!?.
На красном писали, что оформившим в сентябре начислять немного позже... Моим знакомым, которые оформили "ящера" в конце сентября, начислили всё до копейки. Ссылка для сбора денег рулит
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:04
Re: Альфа-Банк
Может уже обсуждалось, поиском не нашел.
На хамелеоне наказывают за теховер?
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:16
да, мульён раз обсуждалось
п.16 Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості), % річних - 37%
Но вот ОфПред уверяет, шо попасть на овер ну оч. трудно будет
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:22
Спасибо. А по Пакетной белой не жарят за это?
Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.
Я тянул Сенсом на Хамон через "Пополнить-С другой карты" и через 5 минут сразу же выкинул СЭПом (на белой раньше так делал все время-не наказывали).
Как думаете, может быть теховер? Хамон у меня без кредлимита.
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:26
По пакетной не жарят.
При схеме пополнить по р2р - вывести тут таки по СЭП - теховер вполне возможен. но вы совершали все эти манипуляции в выходной - может и пронесет если по счету раньше в понедельник проведется р2р;)
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