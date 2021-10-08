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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9908990999109911>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:01

  vpchelko написав:Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?

До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає :?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:28

  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?

До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає :?

Вы ещё скажите, шо в этом компьютер виноват :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:31

  Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  vpchelko написав:Когда выплаты бонусов будут? В воскресенье чтоли?

До 10 числа включно. Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає :?

Вы ещё скажите, шо в этом компьютер виноват :mrgreen:

Ага, або не та фаза місяця😅
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:04

Re: Альфа-Банк

Камрады подскажите. Сенсацийный бонус, как я понял по Хамелеону до 31.10.2021. А по пакеткам уже всё?
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:14

  Фантом написав:Камрады подскажите. Сенсацийный бонус, как я понял по Хамелеону до 31.10.2021. А по пакеткам уже всё?

Період акції: 10.06.2021 р. по 31.10.2021 р. включно.

Учасники акції: держателі картки «Caméléon» та держателі платіжних карток у валюті гривня в рамках пакетів послуг "White", "Black", "Graphite", "Ultra", "Comfort", "Platinum Black", "Platinum Black+" та карток "Zero", крім карток співробітників банку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Щось в цьому місяці дивно виплачується. Декому є, декому ще немає :?
Как и поддержка банка на этом форуме. Кому-то отвечают, кому-то нет. :D
А, ти можеш!?. :)

На красном писали, что оформившим в сентябре начислять немного позже... Моим знакомым, которые оформили "ящера" в конце сентября, начислили всё до копейки. Ссылка для сбора денег рулит 8)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:04

Re: Альфа-Банк

Может уже обсуждалось, поиском не нашел.
На хамелеоне наказывают за теховер?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:16

  malinin007 написав:Может уже обсуждалось, поиском не нашел.
На хамелеоне наказывают за теховер?

да, мульён раз обсуждалось
п.16 Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості), % річних - 37%
Но вот ОфПред уверяет, шо попасть на овер ну оч. трудно будет :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:22

Спасибо. А по Пакетной белой не жарят за это?

Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.

Я тянул Сенсом на Хамон через "Пополнить-С другой карты" и через 5 минут сразу же выкинул СЭПом (на белой раньше так делал все время-не наказывали).

Как думаете, может быть теховер? Хамон у меня без кредлимита.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:26

  malinin007 написав:Спасибо. А по Пакетной белой не жарят за это?

Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.

Я тянул Сенсом на Хамон через "Пополнить-С другой карты" и через 5 минут сразу же выкинул СЭПом. Как думаете, может быть теховер? Хамон у меня без кредлимита.

По пакетной не жарят.
При схеме пополнить по р2р - вывести тут таки по СЭП - теховер вполне возможен. но вы совершали все эти манипуляции в выходной - может и пронесет если по счету раньше в понедельник проведется р2р;)
Flamingo
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