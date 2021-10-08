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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9908990999109911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:29

  Amethyst написав:
  malinin007 написав:Может уже обсуждалось, поиском не нашел.
На хамелеоне наказывают за теховер?

да, мульён раз обсуждалось
п.16 Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості), % річних - 37%
Но вот ОфПред уверяет, шо попасть на овер ну оч. трудно будет :P

Так, вже не повинно бути теховерів, але якщо буде списана комісія, то пишіть нам в чат одразу
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:31

  malinin007 написав:Спасибо. А по Пакетной белой не жарят за это?

Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.

Я тянул Сенсом на Хамон через "Пополнить-С другой карты" и через 5 минут сразу же выкинул СЭПом (на белой раньше так делал все время-не наказывали).

Как думаете, может быть теховер? Хамон у меня без кредлимита.

По Пакетной не жарят, ну не считая иногда невозможности сразу после тянучки разместиться на ДохСейфе.
Важно еще КАДА тянули -(не)опервремя :idea:
Хотя Алка улучшила регламент проводок, теперь р2р до 20:00 проводится текущим оперднем.
СЭП после р2р стал доступен в течение 1..2 мин.
Бимба. Мона граться )
Но со сторонними р2р и оплатой через чужие ПОСы мона таки попасть на овер. Но это логично и ожидаемо 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:32

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:По пакетной не жарят.
При схеме пополнить по р2р - вывести тут таки по СЭП - теховер вполне возможен. но вы совершали все эти манипуляции в выходной - может и пронесет если по счету раньше в понедельник проведется р2р;)

Тянул Сенсом и потом СЭПил в пятницу около 16-17 часов. СЭП залетел на Форвард через 30мин.
Ну раз офпред говорит, что все должно быть норм, буду верить ему ))
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:41

malinin007
Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.
Подскажите, а когда вы открывали белую и списали ли комиссию за последний месяц?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:52

Oktawa
Открывал в конце июня. Закрыл 08.10, за комиссию я уточнил в чате, сказали что не спишут, счет закроется через месяц, карта сразу же пропала из сенса.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:39

Re: Альфа-Банк

Ну как я понял, можно спокойно пополнять пакетку, и выедать лимит хамона - так всем зашёл сенсационный бонус, верно?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:57

  Stringer написав:Ну как я понял, можно спокойно пополнять пакетку, и выедать лимит хамона - так всем зашёл сенсационный бонус, верно?

Да, можно. Всё будет, проверено на себе.
Striker
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