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Альфа-Банк
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:29
Amethyst написав: malinin007 написав:
Может уже обсуждалось, поиском не нашел.
На хамелеоне наказывают за теховер?
да, мульён раз обсуждалось
п.16 Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої заборгованості), % річних - 37%
Но вот ОфПред уверяет, шо попасть на овер ну оч. трудно будет
Так, вже не повинно бути теховерів, але якщо буде списана комісія, то пишіть нам в чат одразу
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:31
malinin007 написав:
Спасибо. А по Пакетной белой не жарят за это?
Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.
Я тянул Сенсом на Хамон через "Пополнить-С другой карты" и через 5 минут сразу же выкинул СЭПом (на белой раньше так делал все время-не наказывали).
Как думаете, может быть теховер? Хамон у меня без кредлимита.
По Пакетной не жарят, ну не считая иногда невозможности сразу после тянучки разместиться на ДохСейфе.
Важно еще КАДА тянули -(не)опервремя
Хотя Алка улучшила регламент проводок, теперь р2р до 20:00 проводится текущим оперднем.
СЭП после р2р стал доступен в течение 1..2 мин.
Бимба. Мона граться )
Но со сторонними р2р и оплатой через чужие ПОСы мона таки попасть на овер. Но это логично и ожидаемо
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Amethyst
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:32
Flamingo написав:
По пакетной не жарят.
При схеме пополнить по р2р - вывести тут таки по СЭП - теховер вполне возможен. но вы совершали все эти манипуляции в выходной - может и пронесет если по счету раньше в понедельник проведется р2р;)
Тянул Сенсом и потом СЭПил в пятницу около 16-17 часов. СЭП залетел на Форвард через 30мин.
Ну раз офпред говорит, что все должно быть норм, буду верить ему ))
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malinin007
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:41
malinin007
Я вчера закрыл белую, чтобы не морочиться с выполнением условий для бесплатного обслуживания.
Подскажите, а когда вы открывали белую и списали ли комиссию за последний месяц?
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Oktawa
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:52
Oktawa
Открывал в конце июня. Закрыл 08.10, за комиссию я уточнил в чате, сказали что не спишут, счет закроется через месяц, карта сразу же пропала из сенса.
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malinin007
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:39
Ну как я понял, можно спокойно пополнять пакетку, и выедать лимит хамона - так всем зашёл сенсационный бонус, верно?
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Stringer
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:57
Stringer написав:
Ну как я понял, можно спокойно пополнять пакетку, и выедать лимит хамона - так всем зашёл сенсационный бонус, верно?
Да, можно. Всё будет, проверено на себе.
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