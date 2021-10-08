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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:46
Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?
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dr_morgenstern
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:03
Не можу перекинути з дохідного сейфу на карту
Не робочий день чи в чому проблема?
Альфа мобіл
Альфа сенс
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:06
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?
Ничего не будет. Возврат орехов никак не влияет на уже оформленную рассрочку. Это разные не пересекающиеся операции
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:52
Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
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Investor_K
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