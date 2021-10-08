RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9909991099119912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:46

Re: Альфа-Банк

Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 22.06.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:03

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 09 жов, 2021 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10200
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:06

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?

Ничего не будет. Возврат орехов никак не влияет на уже оформленную рассрочку. Это разные не пересекающиеся операции
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7168
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:52

Re: Альфа-Банк

Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6887
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:45

  Investor_K написав:Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве

Я так розумію лишились тальони....не викидати ж.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:52

Re: Альфа-Банк

Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
Прораб
 
Повідомлень: 234
З нами з: 02.03.19
Подякував: 242 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:04

Re: Альфа-Банк

Прораб написав:Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.
lel
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 22:14

  lel написав:
Прораб написав:Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.

А я из-за такого тупого "перелогина" оставил Мобайл для 2го экка
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 05.05.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9909991099119912
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 292, 293, 294
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2932 232848
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 жов, 2021 19:18
SILVER_UA
Райффайзен Банк 1 ... 833, 834, 835
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8348 2020599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 23:28
klug
Полтава-банк 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Пон 13 гру, 2004 19:38
62 70007
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 07:03
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99118)
09.10.2021 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.