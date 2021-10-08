|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:46
Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?
-
dr_morgenstern
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 22.06.18
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:03
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 09 жов, 2021 19:36, всього редагувалось 1 раз.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10200
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:06
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, если при выводе орехов вернуть деньги за покупку, которая была переведена в рассрочку, что будет? Рассрочка останется или закроется?
Ничего не будет. Возврат орехов никак не влияет на уже оформленную рассрочку. Это разные не пересекающиеся операции
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7168
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:52
Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6887
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:45
Investor_K написав:
Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
Я так розумію лишились тальони....не викидати ж.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2309
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:52
Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 234
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 22:04
Прораб написав:Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 жов, 2021 22:14
lel написав:
Прораб написав:Шановні, не маю змоги перевірити зараз.
На одному телепони може працювати один сенс для двох людей?
Може кто знає.
Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.
А я из-за такого тупого "перелогина" оставил Мобайл для 2го экка
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1002
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2932
|232848
|
|
|8348
|2020599
|
П'ят 08 жов, 2021 23:28
klug
|
|62
|70007
|
|