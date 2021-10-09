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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 07:17
Aps написав:
lel написав:Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.
Если есть функция клонирование на телефоне, то можно работать в двух. Единственный минус что на клоне не работает вход по отпечатку.
У меня в пятом и девятом Mi работает
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Додано: Нед 10 жов, 2021 07:20
lov2108 написав: Investor_K написав:
Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
Я так розумію лишились тальони....не викидати ж.
Гоаорят, что они до 14.10 будут действительны
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