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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9910991199129913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:17

  Aps написав:
lel написав:Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.


Если есть функция клонирование на телефоне, то можно работать в двух. Единственный минус что на клоне не работает вход по отпечатку.

У меня в пятом и девятом Mi работает
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 07:20

  lov2108 написав:
  Investor_K написав:Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве

Я так розумію лишились тальони....не викидати ж.

Гоаорят, что они до 14.10 будут действительны
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:08

Колеги,
нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:19

Re: Альфа-Банк

greenozon, продлили на октябрь.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:26

  greenozon написав:Колеги,
нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей)

Скажем так - она длится. А вот закончится ли 31.10.2021 станет известно только 1.11.2021, потому как если акция уже один раз пролонгировалась, то вполне вероятно что ее могут продлить и еще. Ведь вы же не смотрите только на затратную часть этой акции. Для аллы есть тоже плюшки - увеличивается количество активных карт, увеличиваются обороты по картам, для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно. Это то что на поверхности видно для банка. А там если копнуть в KPI то еще множество плюшек может обнаружиться для конкретных сотрудников которым по итогам этих показателей платится квартальная премия. В общем акция работает не только на клиентов, но и на банк и его сотрудников тоже. Иначе бы не продляли бы на октябрь, и, надеюсь продлят еще ;)
Flamingo
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