Додано: Нед 10 жов, 2021 08:26

greenozon написав: Колеги,

нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей) Колеги,нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей)

Скажем так - она длится. А вот закончится ли 31.10.2021 станет известно только 1.11.2021, потому как если акция уже один раз пролонгировалась, то вполне вероятно что ее могут продлить и еще. Ведь вы же не смотрите только на затратную часть этой акции. Для аллы есть тоже плюшки - увеличивается количество активных карт, увеличиваются обороты по картам, для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно. Это то что на поверхности видно для банка. А там если копнуть в KPI то еще множество плюшек может обнаружиться для конкретных сотрудников которым по итогам этих показателей платится квартальная премия. В общем акция работает не только на клиентов, но и на банк и его сотрудников тоже. Иначе бы не продляли бы на октябрь, и, надеюсь продлят еще