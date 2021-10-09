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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 07:17
Aps написав:
lel написав:Одновременно? Использую 2 аккаунта на телефоне. Выхожу полностью и заново логинюсь с вводом даты, номера карты, свв. Неудобно. Но пока, (3 мес) не блокировали.
Если есть функция клонирование на телефоне, то можно работать в двух. Единственный минус что на клоне не работает вход по отпечатку.
У меня в пятом и девятом Mi работает
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Додано: Нед 10 жов, 2021 07:20
lov2108 написав: Investor_K написав:
Спасибо Альфе за сегодняшее шаровое метро в Киеве
Я так розумію лишились тальони....не викидати ж.
Гоаорят, что они до 14.10 будут действительны
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:08
Колеги,
нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей)
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:19
greenozon, продлили на октябрь.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:26
greenozon написав:
Колеги,
нагадайте будь ласка, акція «Сенсацінний бонус» вже завершилась чи триває останній місяць (цей)
Скажем так - она длится. А вот закончится ли 31.10.2021 станет известно только 1.11.2021, потому как если акция уже один раз пролонгировалась, то вполне вероятно что ее могут продлить и еще. Ведь вы же не смотрите только на затратную часть этой акции. Для аллы есть тоже плюшки - увеличивается количество активных карт, увеличиваются обороты по картам, для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно. Это то что на поверхности видно для банка. А там если копнуть в KPI то еще множество плюшек может обнаружиться для конкретных сотрудников которым по итогам этих показателей платится квартальная премия. В общем акция работает не только на клиентов, но и на банк и его сотрудников тоже. Иначе бы не продляли бы на октябрь, и, надеюсь продлят еще
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Flamingo
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:04
Случайно обратил внимание, что акция с льготным периодом 6мес на покупки по кредитке Red распространяется также и на выпущенные ранее карты World максимум. Это действительно так или это глюк в системе? Имею обе карты, но проводил покупку по World и в СМС предложили рассрочку на 3-6мес без комиссии? Я то уже загасил всю сумму, но стало интересно...
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Watcher
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:22
Watcher написав:
Случайно обратил внимание, что акция с льготным периодом 6мес на покупки по кредитке Red распространяется также и на выпущенные ранее карты World максимум. Это действительно так или это глюк в системе? Имею обе карты, но проводил покупку по World и в СМС предложили рассрочку на 3-6мес без комиссии? Я то уже загасил всю сумму, но стало интересно...
Так, акційна розстрочка діє на всіх картка, по яким можливе оформлення розстрочки
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 10 жов, 2021 09:26
Flamingo написав:
для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно.
Не понял - ведь за перевод платит инициирующий операцию банк, не так ли? Тогда чем более выгодно платить вместо не платить?
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Vorlon
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:04
Vorlon написав: Flamingo написав:
для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно.
Не понял - ведь за перевод платит инициирующий операцию банк, не так ли? Тогда чем более выгодно платить вместо не платить?
Я достеменно не знаю всей кухни, но знаю что при использовании своего сервиса перевод для банка получается повыгоднее чем в случае когда сумма к тебе приходит от чужого. От чего банки очень не охотно идут на стягивание чужими сервисами: Ставят заград тарифы (многие - в т.ч.ПУМБ), устраивают гестапо (Альфа), ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу) и т.п.
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Flamingo
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:30
Flamingo написав:
ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу)
А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?
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moveton
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