Кто как думает - заказывать пластик к Хамелеону или нет? Давно ничего не плачу пластиком.
Выходят только возможные лаунжи в будущем. Нужен там пластик? Именной или без разницы? Прокат авто не интересует...
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:42
Кто как думает - заказывать пластик к Хамелеону или нет? Давно ничего не плачу пластиком.
Выходят только возможные лаунжи в будущем. Нужен там пластик? Именной или без разницы? Прокат авто не интересует...
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:45
Повезло, обычно там стоит 20 тысяч на Альфу. И мне сказали чтобы убрать - нужно согласиться с отказом от мониторинга карты... Но может вы раньше поднимали лимит или отказывались...
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:45
Почитайте ветку. Тут периодически появлялись сообщения, что моня на аллу не выпускал. Особенно с появлением сенс.бонуса. Я сам с таким сталкивался, когда поддержка говорила 20к в сутки и больше нельзя. Якобы для моей же безопасности. В итоге переводились деньги по другому, но таки выводились, но напрямую аллой не тянулось
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49
Если будете карту регить в программе ЛаунжКей то можно и неименной а можно и вовсе без пластика (аппка ЛаунжКея пропускает в Лаунжи по qr-коду. Но аппка иногда не работает (ей нужен интернет а иногда в заграничный аэропортах его не бывает) вот тогда и нужен пластик. И именной. В лаунжах очень часто сверяют имя на карте и в посадочном.
В общем я бы взял. Он на полке места много не занимает а выпускается бесплатно
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49
Vorlon Появился вопрос по Хамелеону. Новый офпред утверждает,что покупка частями с хамелеона не доступна,а зачем он тогда нужен? Хамелеон.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:59
Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.
Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.
Причем было это неоднократно.
В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.
Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.
Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:04
Искатель Два дня назад на моно с альфы переводил 20000.Без проблем и без комиссии, через моно.Альфа хотела 205 гривен комиссии.
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