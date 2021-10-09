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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:42
Кто как думает - заказывать пластик к Хамелеону или нет? Давно ничего не плачу пластиком.
Выходят только возможные лаунжи в будущем. Нужен там пластик? Именной или без разницы? Прокат авто не интересует...
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Vorlon
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:45
moveton написав: Flamingo написав:
ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу)
А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?
Повезло, обычно там стоит 20 тысяч на Альфу. И мне сказали чтобы убрать - нужно согласиться с отказом от мониторинга карты... Но может вы раньше поднимали лимит или отказывались...
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Vorlon
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:45
moveton написав: Flamingo написав:
ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу)
А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?
Почитайте ветку. Тут периодически появлялись сообщения, что моня на аллу не выпускал. Особенно с появлением сенс.бонуса. Я сам с таким сталкивался, когда поддержка говорила 20к в сутки и больше нельзя. Якобы для моей же безопасности. В итоге переводились деньги по другому, но таки выводились, но напрямую аллой не тянулось
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Flamingo
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49
Vorlon написав:
Выходят только возможные лаунжи в будущем. Нужен там пластик? Именной или без разницы? Прокат авто не интересует...
Если будете карту регить в программе ЛаунжКей то можно и неименной а можно и вовсе без пластика (аппка ЛаунжКея пропускает в Лаунжи по qr-коду. Но аппка иногда не работает (ей нужен интернет а иногда в заграничный аэропортах его не бывает) вот тогда и нужен пластик. И именной. В лаунжах очень часто сверяют имя на карте и в посадочном.
В общем я бы взял. Он на полке места много не занимает а выпускается бесплатно
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Flamingo
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:49
Vorlon Появился вопрос по Хамелеону. Новый офпред утверждает,что покупка частями с хамелеона не доступна,а зачем он тогда нужен? Хамелеон.
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stadtisch
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:59
Flamingo написав: moveton написав:
А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?
Почитайте ветку. Тут периодически появлялись сообщения, что моня на аллу не выпускал. Особенно с появлением сенс.бонуса. Я сам с таким сталкивался, когда поддержка говорила 20к в сутки и больше нельзя. Якобы для моей же безопасности. В итоге переводились деньги по другому, но таки выводились, но напрямую аллой не тянулось
Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.
Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.
Причем было это неоднократно.
В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.
Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.
Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.
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Искатель
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:04
Искатель Два дня назад на моно с альфы переводил 20000.Без проблем и без комиссии, через моно.Альфа хотела 205 гривен комиссии.
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stadtisch
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:21
Искатель написав:
Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.
Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.
Причем было это неоднократно.
В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.
Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.
Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.
Видимо, меня даже лимитами обделяют
Смотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.
Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.
Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть
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moveton
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:21
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
для тех пополнений карт аллы, которые и так бы делались, но толканием чужими сервисами теперь идет тягание своим - а это для банка более выгодно.
Не понял - ведь за перевод платит инициирующий операцию банк, не так ли? Тогда чем более выгодно платить вместо не платить?
Я достеменно не знаю всей кухни, но знаю что при использовании своего сервиса перевод для банка получается повыгоднее чем в случае когда сумма к тебе приходит от чужого. От чего банки очень не охотно идут на стягивание чужими сервисами: Ставят заград тарифы (многие - в т.ч.ПУМБ), устраивают гестапо (Альфа), ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу) и т.п.
кстати, а кто-то знает всю кухню?
кто кому и сколько платит по переводах p2p? когда толкаешь, когда тянешь?
кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно
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Додано: Нед 10 жов, 2021 12:22
stadtisch написав:Vorlon
Появился вопрос по Хамелеону. Новый офпред утверждает,что покупка частями с хамелеона не доступна,а зачем он тогда нужен? Хамелеон.
потому что Хамелеон сам по себе одна большая бесплатная рассрочка - на год по крайней мере.
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