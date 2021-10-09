Додано: Нед 10 жов, 2021 11:59

Flamingo написав: moveton написав: А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"? А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?

Почитайте ветку. Тут периодически появлялись сообщения, что моня на аллу не выпускал. Особенно с появлением сенс.бонуса. Я сам с таким сталкивался, когда поддержка говорила 20к в сутки и больше нельзя. Якобы для моей же безопасности. В итоге переводились деньги по другому, но таки выводились, но напрямую аллой не тянулось Почитайте ветку. Тут периодически появлялись сообщения, что моня на аллу не выпускал. Особенно с появлением сенс.бонуса. Я сам с таким сталкивался, когда поддержка говорила 20к в сутки и больше нельзя. Якобы для моей же безопасности. В итоге переводились деньги по другому, но таки выводились, но напрямую аллой не тянулось

Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.Причем было это неоднократно.В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.