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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9912991399149915 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1060 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 181 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 178 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 289 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 197 Всього голосів : 1060 Додано: Нед 10 жов, 2021 12:30 moveton написав: Искатель написав: Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.

Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.

Причем было это неоднократно.



В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.

Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.

Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo. Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.Причем было это неоднократно.В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.

Видимо, меня даже лимитами обделяют Смотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.



Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.



Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть Видимо, меня даже лимитами обделяютСмотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть

мой кейс - по 20 тыс грн тянул с Альфы на Моно обычно без проблем, одном платежи, но правда иногда и раз в месяц.



в прошлый раз потянул 29 тыс, отлуп. 20 тыс отлуп. толкнул на БВР 10 тыс - прошло. еще раз толкнул - уже и толкание блокирует.



чат Моно отморозился вообще - тысяча факторов, бла-бла-ла.

но при этом пришло сообщение с номером телефона - дозвонился, пообщался с Моно, провели допрос - но по итогам Цитата: "поставили в белый список на день" - и я смог провести все ранее отклоненные операции мой кейс - по 20 тыс грн тянул с Альфы на Моно обычно без проблем, одном платежи, но правда иногда и раз в месяц.в прошлый раз потянул 29 тыс, отлуп. 20 тыс отлуп. толкнул на БВР 10 тыс - прошло. еще раз толкнул - уже и толкание блокирует.чат Моно отморозился вообще - тысяча факторов, бла-бла-ла.но при этом пришло сообщение с номером телефона - дозвонился, пообщался с Моно, провели допрос - но по итогам Цитата: "поставили в белый список на день" - и я смог провести все ранее отклоненные операции Shaman Повідомлень: 1317 З нами з: 29.09.19 Подякував: 144 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 12:33 Shaman написав: кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:

30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).

30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується

30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.



За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего. Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» -30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» -За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего. moveton

Повідомлень: 1237 З нами з: 23.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 12:41 moveton написав: Shaman написав: кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:

30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).

30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується

30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.



За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего. Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» -30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» -За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.

не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.



классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно



upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатноupd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит Shaman Повідомлень: 1317 З нами з: 29.09.19 Подякував: 144 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 жов, 2021 13:16 Shaman написав: не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.



классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно



upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатноupd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит

Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.



С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.



Из этого у меня получается две теории:

1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно);

2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.



P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense. Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.Из этого у меня получается две теории:1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно);2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense. moveton

Повідомлень: 1237 З нами з: 23.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9912991399149915 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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