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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9912991399149915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:30

  moveton написав:
  Искатель написав:Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.
Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.
Причем было это неоднократно.

В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.
Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.
Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.

Видимо, меня даже лимитами обделяют :) Смотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.

Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.

Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть :mrgreen:

мой кейс - по 20 тыс грн тянул с Альфы на Моно обычно без проблем, одном платежи, но правда иногда и раз в месяц.

в прошлый раз потянул 29 тыс, отлуп. 20 тыс отлуп. толкнул на БВР 10 тыс - прошло. еще раз толкнул - уже и толкание блокирует.

чат Моно отморозился вообще - тысяча факторов, бла-бла-ла.
но при этом пришло сообщение с номером телефона - дозвонился, пообщался с Моно, провели допрос - но по итогам Цитата: "поставили в белый список на день" - и я смог провести все ранее отклоненные операции
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:33

  Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно :)

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:
30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується
30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.

За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:41

  moveton написав:
  Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно :)

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:
30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується
30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.

За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.

не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.

классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно

upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:16

  Shaman написав:не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.

классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно

upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит :)

Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.

С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.

Из этого у меня получается две теории:
1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно);
2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.

P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense.
moveton
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