Додано: Нед 10 жов, 2021 13:16

Shaman написав: не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.



классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно



upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатноupd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит

Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.Из этого у меня получается две теории:1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно);2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense.