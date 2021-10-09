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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9912991399149915

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:30

  moveton написав:
  Искатель написав:Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился.
Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было.
Причем было это неоднократно.

В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло.
Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли.
Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.

Видимо, меня даже лимитами обделяют :) Смотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.

Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.

Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть :mrgreen:

мой кейс - по 20 тыс грн тянул с Альфы на Моно обычно без проблем, одном платежи, но правда иногда и раз в месяц.

в прошлый раз потянул 29 тыс, отлуп. 20 тыс отлуп. толкнул на БВР 10 тыс - прошло. еще раз толкнул - уже и толкание блокирует.

чат Моно отморозился вообще - тысяча факторов, бла-бла-ла.
но при этом пришло сообщение с номером телефона - дозвонился, пообщался с Моно, провели допрос - но по итогам Цитата: "поставили в белый список на день" - и я смог провести все ранее отклоненные операции
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:33

  Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно :)

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:
30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується
30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.

За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 12:41

  moveton написав:
  Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно :)

Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона:
30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку).
30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується
30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.

За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.

не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.

классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно

upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:16

  Shaman написав:не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.

классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно

upd собственно, попробуйте толкнуть с пакетки - комис Вас приятно удивит :)

Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.

С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.

Из этого у меня получается две теории:
1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно);
2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.

P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:00

  moveton написав:
  Flamingo написав:ставят небольшие суточные лимиты на стягивание (иногда даже на конкретные банки - как Моня на Аллу)

А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?


приложуху для перевода юзали аллы или мони? по тексту вроде аллы но хотелось бы уточнить
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:06

Достал меня сенс на телефоне своими глюками, хочу поставить его отдельно от всего на планшет. Вопрос: как это сделать правильно? Можно ли сохранить его же на телефоне на экстренный случай?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:13

  M-Audio написав:Достал меня сенс на телефоне своими глюками, хочу поставить его отдельно от всего на планшет. Вопрос: как это сделать правильно? Можно ли сохранить его же на телефоне на экстренный случай?

О каких глюках речь? Ну иногда вижу, мол, что-то пошло не так - перегрузил и всё хорошо. Не беспокоит особо, тем более вот как вы поступать...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:57

  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.


вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:02

Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:04

  stadtisch написав:Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?

Бо по Хамелеону і так покупки під 0,01%
Alfa_Bank
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