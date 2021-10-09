Искатель написав:Могу рассказать поподробнее. В сентябре, набивая сумму для "Сенсаценного бонуса", тянул с Моно, тем более, там как раз депозит крупный закончился. Несколько попыток потянуть сразу 20000 ни к чему не привели, после чего был долгий разговор с поддержкой Моно, сказали: "Не больше 20к за сутки". - "А 20к ровно можно?" - "Нет, можно 19999". И так и было. Причем было это неоднократно.
В октябре, помня об этом, решил проэкспериментировать: задал 20к ровно. Прошло без проблем. Удивленный, задал еще 4к (больше на тот момент просто было не нужно). Тоже прошло. Такое ощущение, что в октябре монобанковцы что-то поменяли. Но в сентябре было вот четко, как я описывал и как говорил Flamingo.
Видимо, меня даже лимитами обделяют Смотрю историю своих переводов: 12 августа - 31500. Причём одна из операций на ровно 20к. 18 сентября - ещё 47к, из них 25к одним пельменем. Никакого мониторинга никогда у Мони отключать не просил.
Единственный видимый лимит, в который мне засчитались эти переводы, это "Лимит интернет-оплат в месяц", но он и настраивается самостоятельно и вообще автоматически вырос, поэтому я даже не знаю зачем он нужен.
Ну и ладно. Главное, что это не что-то новое. А тех, кто пострадал раньше, я не против пожалеть
мой кейс - по 20 тыс грн тянул с Альфы на Моно обычно без проблем, одном платежи, но правда иногда и раз в месяц.
в прошлый раз потянул 29 тыс, отлуп. 20 тыс отлуп. толкнул на БВР 10 тыс - прошло. еще раз толкнул - уже и толкание блокирует.
чат Моно отморозился вообще - тысяча факторов, бла-бла-ла. но при этом пришло сообщение с номером телефона - дозвонился, пообщался с Моно, провели допрос - но по итогам Цитата: "поставили в белый список на день" - и я смог провести все ранее отклоненные операции
Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно
Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона: 30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується 30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.
За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.
Shaman написав:кстати, как раз Альфа за свое толкание берет деньги. им толкание не нужно
Да прямо так и берёт именно за толкание? Из тарифов хамона: 30.2 Проведення операцій за допомогою платіжної картки/її реквізитів при наданні послуги «Переказ з картки на картку» між картами українських банків (згідно окремої публічної пропозиції (оферти) Банку). 30.2.1-через мобільний додаток «Sense Superapp» - Не тарифікується 30.2.2-через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» - 1% від суми переказу + 5,00 грн.
За использование МАБ берёт да, как раз вышеупомянутые 205 грн с 20к. Но это без разницы тянуть или толкать. А за сам перевод ничего.
не хочу копаться в тарифах. я говорю не только о Хамоне. раньше тянучка в МАБ была бесплатной, сейчас давно не юзал.
классический пример - хочу перевести в Sense с Red Cash на пакетку - вуаля, комис. хотя тянучка любого другого банка - бесплатно
Так как можно делать такие глобальные выводы, если даже тарифы предварительно не почитать? Я вот для Red Cash вижу, что и через МАБ вывод с карты на всё, в том числе собственные карты, за небольшими исключениями - 4 % min 20 грн. Не вижу тут связи с толканием потому, что и внутрибанк сюда же. Просто такая политика: Red Cash должен обналичиваться.
С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно. На хамоне переиграли: вывод стал платным на МАБ, но бесплатным на Sense.
Из этого у меня получается две теории: 1) Банку выгодно, чтобы деньги поступали на счёт и не очень, если выводятся. Поэтому за пополнение обычно денег не берут (хотя в других банках, если с карты шаровый обнал, то могут и взять), а вот за вывод могут и пощипать. Даже, если это вывод на свою же карту (тут жлобство, конечно); 2) Если банк продвигает своё приложение, то может его делать более привлекательным за счёт уменьшения комисов. Раньше продвигался МАБ - сделали для него бесплатный вывод. Теперь тарифами хамона намекают, что нужно валить с МАБ на Sense, но тарифы дебетовок не меняли. Может ещё приведут в соответствие новой парадигме.
P.S. Ну а насчёт сенсационного бонуса тоже не однозначно, если не знать точно, что тянучка банку выгоднее, чем толкание из другого. Выгода может быть исключительно в дополнительном подсаживании клиентов на Sense.
M-Audio написав:Достал меня сенс на телефоне своими глюками, хочу поставить его отдельно от всего на планшет. Вопрос: как это сделать правильно? Можно ли сохранить его же на телефоне на экстренный случай?
О каких глюках речь? Ну иногда вижу, мол, что-то пошло не так - перегрузил и всё хорошо. Не беспокоит особо, тем более вот как вы поступать...
moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.