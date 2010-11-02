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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9914991599169917>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:09

  stadtisch написав:Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?

Стыдно задавать такие вопросы, даже не разобравшись с условиями по карте, которую вы оформили...

И вам же ответили сегодня в 13:22, что Хамелеон - это одна сплошная бесплатная рассрочка. На всё, на любую покупку, в любом месте и на любую сумму. Какой ответ вы ещё хотите?

Вы понимаете, что это в разы лучше, чем Лёгкая рассрочка, о которой вы спрашиваете?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:15

Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:17

  stadtisch написав:Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?

Тяжёлый случай... Упрощаю ответ: выбирайте просто купить, без кредита.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:20

Vorlon Спасибо.
stadtisch
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:25

  stadtisch написав:Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?

По якій картці хочете оформити?
Номер телефону вказуєте фінансовий?
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:35

  M-Audio написав:Достал меня сенс на телефоне своими глюками, хочу поставить его отдельно от всего на планшет. Вопрос: как это сделать правильно? Можно ли сохранить его же на телефоне на экстренный случай?

Правильно - просто поставить на планшет :) Можно и на телефоне оставить второй экземпляр.
Единственный нюанс - пуш уведомления будут приходить только на одно из устройств, сами выбирайте на какое.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04

  Alfa_Bank написав:
  stadtisch написав:Shaman Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?

Бо по Хамелеону і так покупки під 0,01%

Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6
Зображення
Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К.
Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455.
Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года :)) Хам-он позолотит ручку на 877.
Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки) :P
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 10 жов, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:06

  stadtisch написав:Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?


а такой с норм кредиткой от Альфы разве возможно? вас же взуть должны на пару комиссий, для этого только очно в магазине
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:08

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:только очно в магазине

Например на Розетке и Алло уже мона заочно(онлайн). Ток нуна таки выбрать ЛР, указать 4 последних цифры карты и дождаться звонка опер-а.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:09

  cohan написав:
  stadtisch написав:Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?


а такой с норм кредиткой от Альфы разве возможно? вас же взуть должны на пару комиссий, для этого только очно в магазине

Скільки коштує «Легка розстрочка»?
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