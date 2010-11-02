Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:09
stadtisch написав: Shaman
Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?
Стыдно задавать такие вопросы, даже не разобравшись с условиями по карте, которую вы оформили...
И вам же ответили сегодня в 13:22, что Хамелеон - это одна сплошная бесплатная рассрочка. На всё, на любую покупку, в любом месте и на любую сумму. Какой ответ вы ещё хотите?
Вы понимаете, что это в разы лучше, чем Лёгкая рассрочка, о которой вы спрашиваете?
Vorlon
Повідомлень: 9796
З нами з: 14.06.13
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:15
Alfa_Bank Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
stadtisch
Повідомлень: 46
З нами з: 15.04.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:17
stadtisch написав: Alfa_Bank
Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
Тяжёлый случай... Упрощаю ответ: выбирайте просто купить, без кредита.
Vorlon
Повідомлень: 9796
З нами з: 14.06.13
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1052 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:20
Vorlon Спасибо.
stadtisch
Повідомлень: 46
З нами з: 15.04.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:25
stadtisch написав: Alfa_Bank
Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
По якій картці хочете оформити?
Номер телефону вказуєте фінансовий?
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 11010
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1127 раз.
Профіль
2
1
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:35
M-Audio написав:
Достал меня сенс на телефоне своими глюками, хочу поставить его отдельно от всего на планшет. Вопрос: как это сделать правильно? Можно ли сохранить его же на телефоне на экстренный случай?
Правильно - просто поставить на планшет
Можно и на телефоне оставить второй экземпляр.
Единственный нюанс - пуш уведомления будут приходить только на одно из устройств, сами выбирайте на какое.
ramzes4
Повідомлень: 777
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 209 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04
Alfa_Bank написав: stadtisch написав: Shaman
Почему Альфа-банк отказывает по Хамелеону в покупке частями на розетка.Моно оформляет.Офпред говорит,что Хамелеоном не работает,нахрена тогда мне, то что не работает?
Бо по Хамелеону і так покупки під 0,01%
Ну дето вот так выходит если сравнить Хам-он и ЛР-6
Допустим, шо РД 9го. А 10го сделали покупку на 10К.
Т.е. с Хам-он мона за 7 мес отбить на Депо10% 515, а с ЛР6 -- 455.
Ну а за всеь срок выплат (почти 3 года
) Хам-он позолотит ручку на 877.
Хотя я считаю, шо обороты нуна оценивать в перделах полугода (ну 7 мес со спецификой Алки)
Востаннє редагувалось
Amethyst
в Нед 10 жов, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Повідомлень: 1007
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:06
stadtisch написав: Alfa_Bank
Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
а такой с норм кредиткой от Альфы разве возможно? вас же взуть должны на пару комиссий, для этого только очно в магазине
cohan
Повідомлень: 2643
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 203 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:08
cohan написав:
только очно в магазине
Например на Розетке и Алло уже мона заочно(онлайн). Ток нуна таки выбрать ЛР, указать 4 последних цифры карты и дождаться звонка опер-а.
Amethyst
Повідомлень: 1007
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:09
cohan написав: stadtisch написав: Alfa_Bank
Упрощаю вопрос.Делаю покупку на розетка.юа нажимаю кнопку "купить в кредит", выбираю Альфа-банк, ввожу четыре цифры карты,от банка отказ.Что я делаю не так?
а такой с норм кредиткой от Альфы разве возможно? вас же взуть должны на пару комиссий, для этого только очно в магазине
Скільки коштує «
Легка розстрочка
»?
0,01% річних. Без комісій і переплат.
ramaz
Повідомлень: 499
З нами з: 12.07.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 78 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Alex_TT
,
S i m
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
7471
1086008
19403
3073420
2933
233169
Нед 10 жов, 2021 08:20 cohan