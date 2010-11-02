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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9914991599169917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:15

  Amethyst написав:
  cohan написав:только очно в магазине

Например на Розетке и Алло уже мона заочно(онлайн). Ток нуна таки выбрать ЛР, указать 4 последних цифры карты и дождаться звонка опер-а.

Звонков не было, подтверждал кодом в смс.
ramaz
 
Повідомлень: 499
З нами з: 12.07.17
Подякував: 90 раз.
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  #<1 ... 9914991599169917
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