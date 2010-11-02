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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:15
Amethyst написав: cohan написав:
только очно в магазине
Например на Розетке и Алло уже мона заочно(онлайн). Ток нуна таки выбрать ЛР, указать 4 последних цифры карты и дождаться звонка опер-а.
Звонков не было, подтверждал кодом в смс.
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Нед 10 жов, 2021 08:20
cohan