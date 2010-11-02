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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9914991599169917

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:15

  Amethyst написав:
  cohan написав:только очно в магазине

Например на Розетке и Алло уже мона заочно(онлайн). Ток нуна таки выбрать ЛР, указать 4 последних цифры карты и дождаться звонка опер-а.

Звонков не было, подтверждал кодом в смс.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:11

Re: Альфа-Банк

Сегодня 10.10.2021 утром в 8:55 появилось списание от метрополитена на 8 грн. Я последний раз метро пользовался 2 и 3 октября. Причем 2-го я мог расчитываться в метро картой Альфы, но в выписке за 2-е этой суммы не было.
Сегодня в 9 вышел из дому и где-то в 9:05 сел в таксобус, но платил наличностью.
По чату в Сенсе написали, что списание "було незрозумилым" и посоветовали обратиться в метрополитен.
Скорее всего с опозданием пришло списание метрополитена от 2-го октября.
Holden
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:31

  Holden написав:Сегодня 10.10.2021 утром в 8:55 появилось списание от метрополитена на 8 грн. Я последний раз метро пользовался 2 и 3 октября. Причем 2-го я мог расчитываться в метро картой Альфы, но в выписке за 2-е этой суммы не было.
Сегодня в 9 вышел из дому и где-то в 9:05 сел в таксобус, но платил наличностью.
По чату в Сенсе написали, что списание "було незрозумилым" и посоветовали обратиться в метрополитен.
Скорее всего с опозданием пришло списание метрополитена от 2-го октября.


метро часто списывается оф-лайном ... вы можете прохзодить даже не имея денег на карте ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:34

  mephala написав:
  moveton написав:А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?

приложуху для перевода юзали аллы или мони? по тексту вроде аллы но хотелось бы уточнить

Раз вытянул и на Аллу, значит от Аллы. Конкретно, Sense, но вряд ли с МАБ иначе.

  mephala написав:
  moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.

вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.

Этот пункт говорит, что за сенс будет комис. Это я проверял, такой и будет. Для МАБ там есть отдельный пункт, что всё по тарифам МАБ. Тут обманул: не бесплатно. Но комис таки поменьше: 1% и 5 грн. Не пользовался, каюсь.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:49

Re: Альфа-Банк

Всім привіт. Хтось порівнював яка різниця в профіті між розстрочкою 6 міс. на ред і ящіркою?
Або який приріст до 1% кешбеку наприклад на продукти і «вічним» грейсом по ящірці,
всім дякую за відповідь.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:50

  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Хтось порівнював яка різниця в профіті між розстрочкою 6 міс. на ред і ящіркою?
Або який приріст до 1% кешбеку наприклад на продукти і «вічним» грейсом по ящірці,
всім дякую за відповідь.

Ну вы даёте! А предыдущую страницу слабо хотя бы прочитать? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:52

  Vorlon написав:
  extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Хтось порівнював яка різниця в профіті між розстрочкою 6 міс. на ред і ящіркою?
Або який приріст до 1% кешбеку наприклад на продукти і «вічним» грейсом по ящірці,
всім дякую за відповідь.

Ну вы даёте! А предыдущую страницу слабо хотя бы прочитать? :o
Сорян, профтикав :oops:
extreme_lviv_ua
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