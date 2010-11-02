Сегодня 10.10.2021 утром в 8:55 появилось списание от метрополитена на 8 грн. Я последний раз метро пользовался 2 и 3 октября. Причем 2-го я мог расчитываться в метро картой Альфы, но в выписке за 2-е этой суммы не было. Сегодня в 9 вышел из дому и где-то в 9:05 сел в таксобус, но платил наличностью. По чату в Сенсе написали, что списание "було незрозумилым" и посоветовали обратиться в метрополитен. Скорее всего с опозданием пришло списание метрополитена от 2-го октября.
Holden написав:Сегодня 10.10.2021 утром в 8:55 появилось списание от метрополитена на 8 грн. Я последний раз метро пользовался 2 и 3 октября. Причем 2-го я мог расчитываться в метро картой Альфы, но в выписке за 2-е этой суммы не было. Сегодня в 9 вышел из дому и где-то в 9:05 сел в таксобус, но платил наличностью. По чату в Сенсе написали, что списание "було незрозумилым" и посоветовали обратиться в метрополитен. Скорее всего с опозданием пришло списание метрополитена от 2-го октября.
метро часто списывается оф-лайном ... вы можете прохзодить даже не имея денег на карте ...
moveton написав:А вот отсюда поподробнее. 119к на Аллу с Мони неделю назад вытянул за несколько минут без вопросов. Лимит вчера появился? Или он такой "небольшой"?
приложуху для перевода юзали аллы или мони? по тексту вроде аллы но хотелось бы уточнить
Раз вытянул и на Аллу, значит от Аллы. Конкретно, Sense, но вряд ли с МАБ иначе.
mephala написав:
moveton написав:С White иначе: "5.5 безготівкове списання з Рахунку без використання Системи Інтернет-сервісу «My Alfa-bank», крім п.5.2 - 2% min 25 грн. (1usd, 1евро)". Это в т.ч. и Sense. Но через МАБ при этом бесплатно.
вы уверены что правильно понимаете этот пункт? вытолкать с пакетной карты хоть мабом, хоть мобайлом хоть сэнсом будет комис.
Этот пункт говорит, что за сенс будет комис. Это я проверял, такой и будет. Для МАБ там есть отдельный пункт, что всё по тарифам МАБ. Тут обманул: не бесплатно. Но комис таки поменьше: 1% и 5 грн. Не пользовался, каюсь.
extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Хтось порівнював яка різниця в профіті між розстрочкою 6 міс. на ред і ящіркою? Або який приріст до 1% кешбеку наприклад на продукти і «вічним» грейсом по ящірці, всім дякую за відповідь.
Ну вы даёте! А предыдущую страницу слабо хотя бы прочитать?
extreme_lviv_ua написав:Всім привіт. Хтось порівнював яка різниця в профіті між розстрочкою 6 міс. на ред і ящіркою? Або який приріст до 1% кешбеку наприклад на продукти і «вічним» грейсом по ящірці, всім дякую за відповідь.
Ну вы даёте! А предыдущую страницу слабо хотя бы прочитать?