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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:33
Re: Альфа-Банк
Менее полтора часа осталось интересно как банк выполнит свои обязательства, задним числом пририсует или просто забьёт и будут в ручном режиме рисовать?
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:40
Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:46
Может Алка не отправила, может Фарса не приняла, а гроши в пути. Полюбому эти гроши спишутся/оприходуются след. оперднем, поэтому на них начисляются %% в Алке, например, на Хам-оне по Вс.
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