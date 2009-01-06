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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9915991699179918

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:33

Re: Альфа-Банк

Менее полтора часа осталось интересно как банк выполнит свои обязательства, задним числом пририсует или просто забьёт и будут в ручном режиме рисовать?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:40

Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:46

  candidat написав:Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?

Может Алка не отправила, может Фарса не приняла, а гроши в пути. Полюбому эти гроши спишутся/оприходуются след. оперднем, поэтому на них начисляются %% в Алке, например, на Хам-оне по Вс.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

Сенсационный бонус таки не начислили, как я и предполагал, что на выходных ни кто ничего делать не будет.
vpchelko
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  #<1 ... 9915991699179918
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