RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9916991799189919>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:33

Re: Альфа-Банк

Менее полтора часа осталось интересно как банк выполнит свои обязательства, задним числом пририсует или просто забьёт и будут в ручном режиме рисовать?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:40

Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?
candidat
 
Повідомлень: 889
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:46

  candidat написав:Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?

Может Алка не отправила, может Фарса не приняла, а гроши в пути. Полюбому эти гроши спишутся/оприходуются след. оперднем, поэтому на них начисляются %% в Алке, например, на Хам-оне по Вс.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:22

Re: Альфа-Банк

Сенсационный бонус таки не начислили, как я и предполагал, что на выходных ни кто ничего делать не будет.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:46

  vpchelko написав:Сенсационный бонус таки не начислили, как я и предполагал, что на выходных ни кто ничего делать не будет.

На что-то грешите?
Vorlon
 
Повідомлень: 9798
З нами з: 14.06.13
Подякував: 466 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:55

Re: Альфа-Банк

Альфа не была бы собой, если бы не обжулила клиентов)
На бонус всех дружно кинули.
Обещано было начисление с 1 по 10 число. Сегодня точно не 10-е
diagnostika
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 05.09.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:07

Re: Альфа-Банк

  diagnostika написав:На бонус всех дружно кинули.

Не всех. Части клиентов дали в пятницу.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3116
З нами з: 31.07.19
Подякував: 84 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:09

  diagnostika написав:Альфа не была бы собой, если бы не обжулила клиентов)
На бонус всех дружно кинули.
Обещано было начисление с 1 по 10 число. Сегодня точно не 10-е

Не всех. Большинству зачислили в пятницу.
velvet
 
Повідомлень: 4010
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:13

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією.
от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ???
це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені?
може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?

Як це не вказується?
Все є: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016942900


Зображення

Зображення


Так что по моему вопросу то?
mephala
 
Повідомлень: 7268
З нами з: 07.04.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:16

diagnostika
Никогда такого не было и вот опять?!:)
Мне тож не начислили. На минфине чел пишет, что типа ему не начислили и он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536. Фиг знает, как он это вычислил. В правилах акции мсс не указаны.
Я вроде все делал по правилам (три раза перечитал), и мне тоже ничего не начислили.
zalman_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9916991799189919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, ingtrans, kostya77, MASolomko і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 747, 748, 749
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7482 1086859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:31
Amethyst
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 59, 60, 61
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
607 191324
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:22
Aps
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 30, 31, 32
Фил » Вів 06 січ, 2009 12:02
319 97631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 09:13
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99183)
11.10.2021 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.