Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?
candidat написав:Когда отправляешь после 23:00 межбанковский перевод (СЭП) из Альфы в Форвард, баланс на карте Альфы обнуляется, но в Форвард до следующего рабочего дня ничего не приходит. В данном случае это Альфа не отправляет после 23:00, или Форвард не принимает? И где до следующего рабочего дня находятся деньги? В Альфе? В Форварде? Еще где-то?
Может Алка не отправила, может Фарса не приняла, а гроши в пути. Полюбому эти гроши спишутся/оприходуются след. оперднем, поэтому на них начисляются %% в Алке, например, на Хам-оне по Вс.
mephala написав:ОфПреду як добре що я звик користуватися для відповідальних питань десктопною версією. от поясніть нахіба ваші спартанці вводять в оману клієнтів не вказуючи в сенсі розмір "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" ??? це робиться навмисне щоб клієнти вилітали з грейсу або попадали на штрафи і пені? може банк нарешті зробить нормальний додаток а не тільки буде його рекламою займатися?
diagnostika Никогда такого не было и вот опять?!:) Мне тож не начислили. На минфине чел пишет, что типа ему не начислили и он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536. Фиг знает, как он это вычислил. В правилах акции мсс не указаны. Я вроде все делал по правилам (три раза перечитал), и мне тоже ничего не начислили.