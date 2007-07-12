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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:23
Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:27
Да...
теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:33
zalman_ua написав:
...он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536.
Я пополняю пакетку по ссылке "Собрать деньги", MCC 6012 — всё начислили с первого раза и уже не первый месяц.
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