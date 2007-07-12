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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9916991799189919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:23

Re: Альфа-Банк

Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:27

Да...

теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.
root
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:33

Re: Альфа-Банк

  zalman_ua написав:...он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536.
Я пополняю пакетку по ссылке "Собрать деньги", MCC 6012 — всё начислили с первого раза и уже не первый месяц. 8)
MASolomko
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  #<1 ... 9916991799189919
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