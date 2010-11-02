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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9917991899199920>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:23

Re: Альфа-Банк

Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:27

Да...

теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.
root
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:33

Re: Альфа-Банк

  zalman_ua написав:...он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536.
Я пополняю пакетку по ссылке "Собрать деньги", MCC 6012 — всё начислили с первого раза и уже не первый месяц. 8)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:41

  Savage Mind написав:Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?

у меня 03.10 прошло как маркетплейсы 5399
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:42

  root написав:теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.

Если на хамон, оформленный в сентябре, то welcome to the club. Будем надеяться, что хотя бы на этой неделе Алла про нас вспомнит.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:46

Розібрався я зі своїми горіхами. Сам винуватий. В перших числах місяця поспішив і ініціював процедуру закриття свого пакету. А в цьому пакеті картка на яку поповнював.... Єх :( Хоча з іншого боку поповенння то були, були...
root
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:04

  orhidf написав:
  Savage Mind написав:Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?

у меня 03.10 прошло как маркетплейсы 5399

Залежить від точки, в мене Продукти.
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:18

Re: Альфа-Банк

Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.

Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?

І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:19

Re: Альфа-Банк

До речі, де можна знайти свіжі правили бонусної програми по Альфа тревел.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:47

  ukr0014959 написав:До речі, де можна знайти свіжі правили бонусної програми по Альфа тревел.

Можна тут ознайомитись
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014788280
Alfa_Bank
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