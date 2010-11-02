Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:23
Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
Savage Mind
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:27
Да...
теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.
root
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:33
zalman_ua написав:
...он подозревает, что проблема в мсс. Типа у него 6012, а должен был быть 6536.
Я пополняю пакетку по ссылке "Собрать деньги", MCC 6012 — всё начислили с первого раза и уже не первый месяц.
MASolomko
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:41
Savage Mind написав:
Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
у меня 03.10 прошло как маркетплейсы 5399
orhidf
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:42
root написав:
теж з бонусним кешбеком біда. Зарахування робив по правилам, за картки іншого банку, в додатку Сенс.
Если на хамон, оформленный в сентябре, то welcome to the club. Будем надеяться, что хотя бы на этой неделе Алла про нас вспомнит.
moveton
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Додано: Пон 11 жов, 2021 09:46
Розібрався я зі своїми горіхами. Сам винуватий. В перших числах місяця поспішив і ініціював процедуру закриття свого пакету. А в цьому пакеті картка на яку поповнював.... Єх
Хоча з іншого боку поповенння то були, були...
root
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:04
orhidf написав: Savage Mind написав:
Подскажите, кто знает, МСС на Розетке при оплате через терминал кассы в точке самовывоза, бьётся как что?
у меня 03.10 прошло как маркетплейсы 5399
Залежить від точки, в мене Продукти.
KVV
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:18
Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.
Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита? І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
ukr0014959
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:19
До речі, де можна знайти свіжі правили бонусної програми по Альфа тревел.
ukr0014959
Повідомлень: 109
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:47
ukr0014959 написав:
До речі, де можна знайти свіжі правили бонусної програми по Альфа тревел.
Можна тут ознайомитись
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014788280
Alfa_Bank
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