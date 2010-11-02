Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 10:47
ukr0014959 написав:
До речі, де можна знайти свіжі правили бонусної програми по Альфа тревел.
Можна тут ознайомитись
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360014788280
Alfa_Bank
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:01
ukr0014959 написав:
Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?
І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Візити розраховуються на рік, не від моменту відкриття. І візити рахуються по пластику, якщо карту перевипустите, то по новій карті знову буде Welcome-період і 2 візити.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:13
Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?
Oktawa
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:21
Альфа не дружить з копійками!
Здійснив з хамелеона переказ за номером картки на 98.23, дійшло тільки 98. В історії платежів теж 98, а в смс з кодом таки 98.23.
Пансер
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:32
ingtrans О, как интересно. А мне в воскресенье даже сообщали, что все будет ок - мол, проверили, правила соблюдены. Но так ничего и не дали)
diagnostika
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:36
zalman_ua Жулики. Альфа всегда пыталась обжулить клиентов
diagnostika
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:45
Oktawa написав:
Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?
EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране.
терминалы Привата по идее.
давно не пополнял, поэтому так осторожно
Shaman
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:05
70 орехов недодали, в чате сказали напишут, как разберутся.
demichh
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:11
ukr0014959 написав:
І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Альфа може не дати й дебетового ящера.
MASolomko
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:18
Shaman написав:
EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране.
терминалы Привата по идее.
давно не пополнял, поэтому так осторожно
В Приватовском терминале, AFAIK, даже при переводе по реквизитам в другие банки комис 0.5% и не менее 5 грн. Может уже понизили обратно до 3 грн, как СЭП с карты в Приват24, но не факт. Некоторый комис будет по-любому. EasyPay тоже вряд ли бесплатен. В плане пополнения в широко распространённых терминалах рулит Моня и iBox. Моня даже раньше докидывал 0.6% КБ при пополнениях с Привата, чтобы комис компенсировать. Не знаю, как сейчас. А с Мони уже можно бесплатно в Альфу. Но это тем, кто не боится источник пополнения засветить.
moveton
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