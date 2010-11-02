Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?
EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране. терминалы Привата по идее.
давно не пополнял, поэтому так осторожно
Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка. Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.