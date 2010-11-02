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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9918991999209921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:21

moveton

Или на изипее или на ай боксе светится ноль за пополнение альфы.
demichh
 
Повідомлень: 2648
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:33

  Shaman написав:
  Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?

EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране.
терминалы Привата по идее.

давно не пополнял, поэтому так осторожно :)

Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка.
Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.

https://old.alfabank.ua/replenishment/replenish-terminaly-samoobsluzhivaniya

оговорка про дебетовые карты немного смущает, но я раньше всегда пополнял именно кредитные карты
Shaman
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 29.09.19
Подякував: 147 раз.
Подякували: 303 раз.
 
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  #<1 ... 9918991999209921
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