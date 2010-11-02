Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?
EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране. терминалы Привата по идее.
давно не пополнял, поэтому так осторожно
Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка. Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.
Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?
EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране. терминалы Привата по идее.
давно не пополнял, поэтому так осторожно
Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка. Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.
ukr0014959 написав:Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.
Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?
І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ? Чи користувались безкоштовним пакуванням ? Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу. П.С. Лоунж Бориспіля нормас ?
ukr0014959 написав:Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?
Календарный год. Ну и обычно формально это выглядит так: "Предложение для премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business действует по 31 декабря 2021", а потом продляют на очередной год.
ukr0014959 написав:І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?
Визиты идут по карте, так что переоткрытие должно начать отсчет с нуля.
lov2108 написав:Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?