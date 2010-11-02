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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9918991999209921

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:21

moveton

Или на изипее или на ай боксе светится ноль за пополнение альфы.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:33

  Shaman написав:
  Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?

EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране.
терминалы Привата по идее.

давно не пополнял, поэтому так осторожно :)

Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка.
Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.

https://old.alfabank.ua/replenishment/replenish-terminaly-samoobsluzhivaniya

оговорка про дебетовые карты немного смущает, но я раньше всегда пополнял именно кредитные карты
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:44

  Shaman написав:
  Shaman написав:
  Oktawa написав:Без комиссии пополнить наличкой хамелеон можно только в банкомате Альфы или есть другие варианты?

EasyPay должно быть - надо смотреть, что на экране.
терминалы Привата по идее.

давно не пополнял, поэтому так осторожно :)

Термінали самообслуговування партнерів Альфа-Банку – EasyPay, City24, ПриватБанк – додатковий спосіб поповнити дебетову картку, якщо у тебе готівка.
Знаходь найближчий термінал партнерів Альфа-Банку, поповнюй дебетові картки БЕЗ КОМІСІЇ в мережах EasyPay, City24 та ПриватБанк.

https://old.alfabank.ua/replenishment/replenish-terminaly-samoobsluzhivaniya

оговорка про дебетовые карты немного смущает, но я раньше всегда пополнял именно кредитные карты

Поповнення дебетових та кредитних карт через термінали EasyPay, City24, ПриватБанк буде без комісії.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:46

Re: Альфа-Банк

… … ….
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:50

  diagnostika написав:zalman_ua
Жулики.
Альфа всегда пыталась обжулить клиентов

Таким не займаємося. Уточніть деталі ситуації, скоріш за все це непорозуміння.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:11

  Alfa_Bank написав:
Поповнення дебетових та кредитних карт через термінали EasyPay, City24, ПриватБанк буде без комісії.


Сделайте возможность бесплатного пополнения через Приват24 Приватбанка. Передайте пожалуйста разработчикам. На данный момент бесплатное пополнение только через терминалы Приватбанка.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:23

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
Поповнення дебетових та кредитних карт через термінали EasyPay, City24, ПриватБанк буде без комісії.


Сделайте возможность бесплатного пополнения через Приват24 Приватбанка. Передайте пожалуйста разработчикам. На данный момент бесплатное пополнение только через терминалы Приватбанка.

На даний момент є домовленість тільки за термінали, а подібних планів на Приват24 нема.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:26

Alfa_Bank
вы принципиально игнорируете мой вопрос или банк просто не в состоянии определить в чем проблема?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 13:51

  ukr0014959 написав:Спробував Хамелеон, в лаунжах, все чудово працює. В парі з карткою тревел, дуже добре виходить. Мав двогодинні пересадки і кожен раз чекав літак в чудових лаунжах. Лаунж в Різі, поки що найкращий з тих де я був.

Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?

І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?


Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?
Чи користувались безкоштовним пакуванням ?
Просто 13.10 буде можливість спробувати плюшки ящірки.....хотілося б не потрапити у халепу.
П.С. Лоунж Бориспіля нормас ? :roll:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:06

Re: Альфа-Банк

  ukr0014959 написав:Маю питання, хто знає, два візити на рік, як рахуються? 2021 рік? чи рік від видачі картки? чи від першого візита?

Календарный год. Ну и обычно формально это выглядит так: "Предложение для премиальных карт Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite и Visa Platinum Business действует по 31 декабря 2021", а потом продляют на очередной год.

  ukr0014959 написав:І як, що я зараз закрию Хамелеона, а відкрию через 2 місяці, буду мати нові візити?

Визиты идут по карте, так что переоткрытие должно начать отсчет с нуля.

  lov2108 написав:Супер ! А підкажіть, карту показували фізично чи Qr-код з додатку Лоунжа ?

И то и другое подходит.
ingtrans
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